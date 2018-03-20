29-летний военный летчик и исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта Владислав Волошин, который 18 марта покончил жизнь самоубийством, задумывался об этом поступке еще несколько недель назад.

Об этом писал своему собеседнику в Telegram,передает со ссылкой на .

"Детей-то без отца неохота оставлять. Хотя суицидальные наклонности, мысли меня уже неделю не оставляют", - писал Волошин 21 февраля.

Также он делился копиями поручений председателя Николаевской Алексея Савченко, а также копией выводов проверки Держаудитслужбой скандальных ремонтных работ в аэропорту. Далее из переписки видно, что Владислав Волошин хотел писать заявление на увольнение, но председатель продлил ему договор.

"Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы", - писал Волошин.

18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний военный летчик и исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта Владислав Волошин. Информацию о самоубийстве подтвердили в местной полиции. По данным правоохранителей, его семья находилась дома, а выстрел из комнаты услышала жена. Впоследствии СМИ сообщали, что причинами самоубийства Волошина могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Расследование этого дела находится под личным контролем начальника ГУНП в Николаевской области, генерала полиции Юрия Мороза.

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