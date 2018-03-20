Неполитические Сводки
|Apple создала свои первые дисплеи - СМИ
|20.03.2018 04:09
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Компания произвела первую небольшую партию собственных дисплеев MicroLED. Об этом пишет со ссылкой на .
По информации издания, данные дисплеи являются более сложными с точки зрения производства, нежели OLED, которыми укомплектовали флагманские X.
Вероятнее только, что потребителям придется подождать еще года два, прежде чем выпустит гаджеты с дисплеями собственного производства.
Сообщается, что дисплеи были произведены на секретной фабрике, расположенной рядом со штаб-квартирой в Калифорнии.
В настоящее время представители "яблочной" компании воздерживаются от комментариев по данному поводу.