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Весь город в черной копоти: показали фото пожара на одном из крупнейших рынков Украины
20.03.2018 04:40
Весь город в черной копоти: показали фото пожара на одном из крупнейших рынков Украины По теме:

На территории КП "Калиновский рынок" в Черновцах возник пожар, который охватил площадь около 500 кв м.

Возгорание возникло около 13 часов. Причины пока не известны. По информации очевидцев, горят контейнеры с коврами. Предварительно, один человек получил травмы, однако пока эту информацию официально не подтвердили,передает со ссылкой на .

Столб дыма поднимается на рынке и его можно увидеть с разных точек города.

"Калиновский рынок" крупнейший в Черновцах и один из крупнейших рынков в Украине. Общая площадь - более 35 га. Насчитывает более 10 тыс. торговых точек. Расположен в пределах Черновцов по улице Русская.

Спасатели устанавливают причины пожара, произошедшего на автодороге в магазине украинских сувениров возле села Громадское Литинского района Винницкой области. Там сгорел торговый павильон с изделиями современных мастеров, владельцем которого является народный депутат Иван Мельничук.







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