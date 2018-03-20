Во время проведения обысков в офисах компании "Новая Почта" в пятницу правоохранительные органы изъяли 132 тыс. грн.

"Были проведены обыски в 42 кассах в 6 отделениях по всей Украине и в офисе. Никаких нарушений не было. Только в отделении номер 1 города Харькова правоохранители изъяли 132 тысячи гривен", - сообщил совладелец компании Вячеслав Климов, передает со ссылкой на .

По его словам, это были деньги клиента, которые ожидали перевода через "Пост Финанс".

"Деньги предназначались одной компании, и ожидали выдачи клиентам. Есть соответствующее отражение в финансовых документах "Пост Финанс". Мы будем обжаловать решение изъять средства, которые принадлежат нашим клиентам. Наверное, именно об этих деньгах говорит пресс-секретарь генпрокурора", - говорит Климов.

В субботу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что после обысков в офисных и складских помещениях "Новой почты" и родственных ей предприятий сообщение о подозрении не складывались и меры предосторожности не избирались.

"По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, которые были не учтены и не оприходованы в кассе и в бухгалтерских документах", - сообщила она.

16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в , Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор Юрий взял под личный контроль расследование указанного уголовного производства.

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