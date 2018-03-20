В воскресенье, 18 марта, на дороге Овруч в аварии погибло четыре человека, один травмирован.

произошло близко села Феневичи. Водитель автомобиля с госномерами литовской регистрации не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Зил", сообщили в пресс-службе полиции.

В результате аварии 25-летний водитель легкового авто и его пассажиры 26-27-летнего возраста скончались на месте аварии тяжелых травм,передает со ссылкой на .

Пассажирку грузовика 49-летнюю женщину скорая помощь доставила в районную больницу. Ей диагностировали убойную рану носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга. Все потерпевшие дорожно-транспортного происшествия жители села Феневичи.

апелляционный суд области отменил предыдущее решение суда и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы водителю легкового , который в мае 2016 года в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть 59-летнего работника коммунальной фирмы на улице Героев Майдана.

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