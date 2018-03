Компания Cambridge Analytica получила доступ в Facebook к данным 50 млн пользователей. Facebook инициировала внутреннее расследование ситуации.

В блоге компании сообщили, что 16 марта Facebook приостановила работу с Cambridge Analytica, передает со ссылкой на .

В 2015 году Facebook выяснил, что профессор Кембриджского университета Александр Коган передал третьим лицам данные из программы "This is your digital ", которое получало данные по API Facebook. Приложение было создано для исследовательских целей и создание психологических портретов пользователей. За все время к нему подключились около 270 тыс. человек.

В то же время каждый пользователь давал согласие на обработку не только собственных персональных данных, указанных на Facebook, но и данных пользователей из списка друзей. В сумме Коган получил доступ к данным около 50 млн профилей.

Александр Коган собирал информацию легально и по правилам Facebook. Однако позже он передал данные третьим лицам - компаниям Eunoia Technologies и Cambridge Analytica.

Facebook требовала удалить приложение и уничтожить всю информацию о пользователях. Однако в марте 2018 года стало известно, что не все данные были удалены. После этого Facebook заблокировала работу профилей Когана и компаний в соцсети.

Акции Facebook торгуются на уровне $ 177,01. Это на 4,4% меньше, чем цена закрытия пятницы ($ 185,09).

