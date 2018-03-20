Молдавский фотограф Рамин Мазур в детстве искал бутылки в доме своей бабушки, чтобы сдать их в пункт приема стеклотары.

В шестнадцать лет он уехал из Приднестровья и пытался туда не возвращаться - пока не решил снять там фотопроект,передает со ссылкой на .

Его проект "Левый берег" - о людях, которые живут на две, а то и на три страны и ни не могут назвать родным. Многие герои снимков - ближайшие родственники фотографа.

Приднестровье - непризнанная республика, которая формально является частью Молдовы, но действительно находится под протекторатом Российской Федерации. В регионе проживает более 200 тыс. граждан .

Блогер lana_sator решила встретить новый год в Абхазии. Во время своего путешествия она сделала фоторепортаж о том, как сегодня живет эта территория, признанная как независимое государство только Россией и несколькими государствами третьего мира.

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