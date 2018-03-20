начал официальный визит в государство Катар, в рамках которого запланировано подписание ряда двусторонних документов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает со ссылкой на .

"Программой пребывания предусмотрены переговоры главы украинского государства с наивысшим политическим руководством Катара - Эмиром государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко также проведет отдельные встречи с исполнительным директором Катарской Инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.

Кроме того, в рамках визита предусматривается участие Порошенко в открытии международной агропромышленной выставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

Сегодня начал официальный визит в государство Катар.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко 18-20 марта 2018 года совершит государственный визит в Кувейт и Катар.

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