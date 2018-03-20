В мужчина выпал из здания гостиницы "Мир" на пр. Голосеевском, 70.Он погиб от удара о землю, передает со ссылкой на .

Погибший получил настолько сильные травмы, что фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров.

Неизвестно, было ли это самоубийством. Предсмертной записки мужчина не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в отель.

Труп быстро убрали. Криминалисты работают в комнате отеля.

В райцентре Коростень Житомирской обл. женщина покончила жизнь самоубийством. Прыгнула с 45-метрового моста в реку Уж. Очевидцы происшествия вызвали спасателей. Те смогли достать тело женщины, поскольку надеялись, что она еще жива.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира