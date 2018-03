Молодые украинские предприниматели получат помощь из ЕС По теме: Около 60 молодых бизнесменов из Молдовы и Украины в возрасте от 18 до 35 лет получат финподдержку от ЕС для развития инновационного предпринимательства в рамках программы "Joint Opportunities in Business for Youth". "Этот проект направлен, прежде только, на поддержку молодых предпринимателей. Это даст возможность будущим молдавским и украинским бизнесменам обменяться опытом, лучше узнать друг друга, закладывая основы долгосрочного сотрудничества между Молдовой и Украиной ", - заявила на представлении проекта генеральный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Юлия Костин,передает со ссылкой на . По ее словам, в рамках реализации проекта будет создана специальная онлайн-платформу для обсуждения и утверждения бизнес-планов, а молодые предприниматели смогут участвовать в различных бизнес-форумах. Проект "Joint Opportunities in Busiess for Youth" финансируется Евросоюзом, а его практической реализацией будет заниматься молдавская Организация по развитию малых и средних предприятий в партнерстве украинской молодежной общественной организацией "Новое поколение Европы".











