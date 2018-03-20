Во вторник, 20 марта, на большей части территории Украины сохранится холодная погода с минусовой температурой.

На дорогах страны гололедица, сообщает Укргидрометцетр.

Ночью в западных и южных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков,передает со ссылкой на .

Днем в Украине умеренный снег, на юге, востоке и Закарпатье с дождем. В центральных, Одесской и Николаевской областях сильные осадки, кое-где налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -9... -14°С, в Черниговской и Сумской областях до -18°С, на западе и юге страны -3... -8°С.

Днем температура ожидается в пределах -2... -7°С, в южных, Донецкой, Луганской и Закарпатской области - от -2°С до +3°С. В Крыму ночью без осадков, днем ​​дождь, температура ночью 0..+5°С, днем +​​13...+18°С.

В ночью без осадков, днем ​​снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -10...-12°С, днем ​​-4... -6°С.

В Днипре выпала двухмесячная норма снега. Из-за непогоды возник транспортный коллапс - большинство маршруток не смогли утром уехать из автопарков, а троллейбусы и трамваи - попасть на линии.

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