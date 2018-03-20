Савченко наносит ответный удар Луценко По теме: Одиозная депутат Верховной Рады Надежда Савченко написала “кляузу” президенту Петру Порошенко на генпрокурора Юрия .



Савченко требует отстранения от должности главы ГПУ Юрия . Об этом она написала в передает



Депутат отметила, что 19 марта подала президенту и квалификационно-дисциплинарной комиссии жалобу на . Она обвинила генпрокурора в нарушениях принципа презумпции невиновности, а также присяги.



“Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и граждан, интересы общества и государства”, - выдвинула обвинения нардеп, призвав отстранить от должности.











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