После того как осенью 2014 года жители оккупированных территорий Донбасса оказались по воле пророссийских боевиков отрезанными от Украины, им приходится с определенной регулярностью выезжать на подконтрольные территории.

Можно как угодно называть эти поездки – пенсионный туризм, "колбасное путешествие" или как-то иначе, но факт остается фактом – эти поездки буквально выматывают тело и душу каждого независимо от возраста, передает со ссылкой на .

Многочасовые очереди под открытым небом, унижения на блокпостах, смерть от сердечных приступов или от припрятанной на обочине дороги мины, денежные поборы – все это малая доля страданий, выпавших на долю дончан.

"Если кто-то захочет побывать в нашей шкуре, то вот вам эксперимент: выйдите в поле под дождь или солнце и просто стойте там часа 2-3. Можно мелкими шажками куда-то идти, но не больше пары метров за полчаса. Никаких стульев, воды, шапки, зонта, туалетов. Чтобы совсем было правдоподобно – возьмите в руку тяжелую сумку. И стойте. Это упражнение называется "пешая очередь на КПВВ", – делится жительница оккупированной Макеевки Любовь Жигалева. – Плюс к этому добавьте унижения от различных вопросов от так называемых "пограничников" и попытки сбить денег за скорейшее прохождение блокпоста".

Дончане рассказывают, что на блокпостах "ДНР" въезжающих-выезжающих любят "ласково" называть диверсантами и туристами, всячески иронизировать и даже обижать людей, для которых поездка за линию разграничения – вовсе не увлекательное путешествие, а изматывающее неприятное приключение.

"Недавно услышала на блокпосту: "Ну что, диверсанты, из Укрии едете к нам шпионить?" Бабуля возле меня аж заплакала, говорит "да мы домой едем, какие мы шпионы". Что творится у боевиков – страшно! Сумки могут переворошить вплоть до косметичек и носовых платков. Иногда спрашивают: "Как часто ездите в Украину? Что вы там делаете? Наверное, информацию передаете о жизни в Донецке? Покажите фото в телефоне!" Люди нервничают, у них руки-ноги трясутся, пока они сумки свои выворачивают и телефон дают в руки неизвестно кому, – рассказывает житель Донецка Юрий Богатов. – А там может начать все что угодно, типа, зачем фотографировал дом или вокзал, или улицу, вдруг ты шпион – и пошло-поехало… Сколько раз такое видел! Фото ребенка возле пиццерии, а в кадр случайно попал боевик – сколько было криков, что мать фотографирует не ребенка, а солдат, чтобы потом "сливать все это СБУ!". Абсолютная паранойя у боевиков, или они уже тронулись умом".

До сих пор популярное "развлечение" на блокпостах боевиков – сбор кодов IMEI телефонов всех пассажиров. Старики, которые умеют только нажать кнопку вызова на своей старенькой мобилке, вынуждены по несколько раз переспрашивать, как им найти этот код в телефоне. Затем его надо выписать на крохотный клочок бумажки, вложить в паспорт и отдать проверяющим. И все это – не выходя из автобуса, иногда даже на ходу. Можно только представить, как себя чувствуют пассажиры, вынужденные заниматься переписываем многочисленных цифр в трясущемся автобусе.

"Самое страшное – мы боимся, что у нас просто отберут что-то. У украинских солдат есть список, что можно ввозить, что нельзя… У "дээнэров" все по настроению. Особенно они трясут за лекарства, которые покупаются на подконтрольной территории. Иногда орут, мол, чего не покупаем в Донецке? Так те лекарства никакие и стоят как крыло от самолета. И нужных иногда просто нет, – говорит дончанка Юлия. – Я знаю, что народ привозит для детей медикаменты от фонда Ахметова – потому что инсулины, например, те что у нас продаются, не всем подходят. И везут бедные мамы эти лекарства, спрятанные чуть ли не в обуви и не в прическах! Боятся, что отнимут!"

И это не единственное из унижений, приготовленное боевиками для жителей Донбасса. Мучения на блокпостах, мизерные пенсии (социальные выплаты, если называть их правильно), комендантский час, непризнанность в мире и многочисленные жертвы между мирного населения, разрушенные дома и полное отсутствие перспектив в жизни – такую жизнь создали боевики так называемой "ДНР" на оккупированных ими территориях.

"После поездок за линию разграничения мы долго приходим в себя. Словно попадаем из нормального мира в какой-то нелепость. На той стороне идет жизнь – не самая сладкая, но она идет, люди живут, работают, учатся, развиваются. Да, трудно, но когда нам было легко? У нас же, в оккупации, сплошной мрак. Заезжаешь в город – людей мало, машин мало, в семь часов вечера уже никого не улицах нет… Жутко и страшно становится. Честно – в первые свои поездки я, когда возвращалась в Донецк, пила успокоительные сборы. Потому что контраст разителен, и наша шахтерская столица превратилась в какую-то Припять", – резюмирует жительница города Ангелина Лучанова.

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