То, что президент свои сегодняшние выборы приурочил к четвертой годовщине аннексии Крыма, и так все знают, но события, которые произошли в этот день, 18 марта, в истории, как-то особенно наводят на всевозможные ассоциации, неприятные для действующего хозяина Кремля.

Как передает , об этом в своем блоге пишет украинский историк и блогер Лидия Гайдар, передает .

Она рассказывает, что в 37 году нашей эры – в Римской империи началось правление печально известного императора Калигулы – жестокого и похотливого тирана-безумца, которое закончилось его убийством через четыре года. В 1244 году во Франции в Париже проходила публичная казнь через сожжение на костре великого магистра Ордена тамплиеров Жака де Моле и его соратников. В1584 году – в Московском царстве после смерти Ивана IV Грозного власть перешла к его третьему сыну Федору I, а поскольку он был умственно отсталым, империей правил Борис Годунов.

Историк отмечает, самое интересное для Путина – в 1856 году – завершилась поражением для Российской империи Крымская война. В 1917 году – в России в «Вестнике Временного правительства» были опубликованы Акты об отречении Государя Императора Николая II и Великого Князя Михаила Александровича. В тот же день Николай II был арестован. В 1949 году – было создано .

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