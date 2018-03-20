Неполитические Сводки
- Австралиец обнаружил пропавший в 2014 году малайзийский самолет Boeing 777
- Блогер подметил странность во внешности Путина
- Савченко объяснила, почему хочет взять Рубана на поруки
- Бензином только пахнет: что украинцам продают под видом автомобильного топлива
- Апелляционный суд оставил Рубана под арестом
|Водка, сепар, две гранаты: фееричная история о боевике-претенденте на “премию Дарвина”
|20.03.2018 12:21
|
Феерическую историю о приключениях сепаратиста рассказала в пресс-служба штаба АТО, передает .
Все началась с того, что один из боевиков, “чтобы выстоять в неравной борьбе с холодом” в ночное дежурство на позиции, выпил лишнего. За это его жестко отчитало начальство, однако воспитательный процесс не пошел впрок. Сепаратист огрызался и даже выстрелил в сторону командира, за что огреб пару тумаков.
Пьяный “рембо” решил отомстить, но тут его накрыла “белая горячка”. Схватив две боевые гранаты, он выдернул у каждой чеку и пошел давать сдачу обидчику. Не дошел. Он рухнул спать в снег, прикрыв собой гранаты. Благодаря удачному положению те чудом не взорвались.
Подельники спустя пару часов разминировали “взрывоопасное тело”, его отнесли трезветь.
Примечательно, что руководству оккупационных войск решили не докладывать о позорном инциденте.