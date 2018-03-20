После освобождения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, Украина встанет перед проблемой наличия большого числа людей, не связанных с ней ни юридически, ни исторически.

Об этом "" рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, передает .

По мнению эксперта, возможная проблема коммуникации между проукраинскими и пророссийскими гражданами на Донбассе – это меньшая из возможных проблем реинтеграции.

Намного сложнее будет с мигрантами из России, которые переселились на территории "ДНР"-"ЛНР" либо потому, что воевали здесь, либо потому что в у них были проблемы.

"Учитывая, что Л/ДНР сейчас активно занимаются выпуском своих "документов", начиная от паспортов, заканчивая документами, подтверждающими право собственности на недвижимость, отделить этих людей от граждан Украины будет очень проблематично. Об этом вопросе у нас пока не думают. И очень зря", – отмечает Тышкевич.

Аналитик говорит, что согласно нынешнему законодательству, Украина готова признавать только два типа документов, выданных оккупационными администрациями: свидетельства о рождении и смерти. Таким образом, украинцев можно определять по наличию украинского паспорта.

Однако в таком случае неясно, что делать с детьми, достигшими совершеннолетия и получившими, например, "паспорт ДНР", или с семьями из российских боевиков и местных жительниц, у которых рождаются дети.

"Что делать с этими людьми? Это более важная проблема, чем работа с умами граждан. Со своими договориться всегда можно, а что делать с теми, для кого в принципе Украина не представляет не то, что исторической ценности в глобальном смысле, но даже личной исторической ценности, когда человек родился и вырос в этой стране? Для них это просто территория", – задается вопросом Тышкевич.

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