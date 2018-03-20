Судя по гороскопу, Владимиру Путину "противопоказана любая власть".

"Он не должен занимать царственную должность", - заявил "" астролог Влад Росс, передает .

Изучив гороскоп Путина, он обнаружил, что "восходящий узел лунной орбиты у него находится в Водолее, а Водолей – это реформы, это проекты, это новые планы". Кроме того, "Юпитер у него находится в 6-м Доме гороскопа – в Доме подчинения, следовательно ему лучше быть на вторых ролях, не высовываться", - рассказал астролог.

По его мнению, Путину следовало либо отказаться от роли преемника Бориса Ельцина, либо, пробыв на посту непродолжительное время, оставить его. "Он должен был удержать страну на плаву, чтобы она не развалилась, дать ей толчок к реформам, к новым технологиям. Указанием на то, что ему пора оставлять пост, была трагедия с подводной лодкой "Курск" - о чем говорила еще Ванга. Она стала символом нереализации его кармической программы". "Он совершил грубую ошибку, когда пошел в президенты. На вторых ролях он был бы реформатором, а на первой роли он консерватор, который ведет страну в прошлое, в Советский Союз", - констатировал Влад Росс.

"Он не должен занимать царственную должность. Это не его миссия", - заверил астролог.

Он также рассказал о центральном символе "текущей инкарнации" Путина. Он таков: "Мужчина одной рукой держится за корабль, либо женщина, которая одной рукой держится за штурвал, а у ее ног – открытая книга. Щепка в водовороте". Таким образом, в этой жизни Путин должен был стать "спасателем тонущего корабля".















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