Погода, Новости, загрузка...
Блогер подметил странность во внешности Путина
20.03.2018 13:30
Блогер подметил странность во внешности Путина По теме:

Украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий подметил некую странность во внешности президента России Владимира Путина.

Так, в своем Telegram-канале он показал, как изменилось лицо главы только за неделю, передает со ссылкой на .

"Сверху сегодняшнее (16 марта - Ред.) обращение Путина с призывом прийти на выборы, а внизу - поздравление с 8 марта. Неделя прошла, а как он изменился. Ботокс за неделю рассосался, да и грим другой наложили. Многоликий карлик..." - прокомментировал Голобуцкий.

 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить