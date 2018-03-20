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Твое лицо, когда тебя “освободили”: в Крыму появился необычный памятник
20.03.2018 14:26
Твое лицо, когда тебя “освободили”: в Крыму появился необычный памятник По теме:

В оккупированном Севастополе установили неудачный памятник «Воину-освободителю»

Об этом написал журналист , передает

«В Севастополе поставили новый памятник — копию памятника «Воину-освободителю» в Берлине. Но что-то пошло не так…» — написал Казанский.

При этом он сравнил фото копии и оригинального памятника.

Кадры вызвали настоящий ажиотаж между пользователей сети, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии.

«Что не так. Все именно так и выглядят в жизни», «Абсолютно все, что пытаются сделать кацапы самостоятельно, превращается в карукатуру», «судя по лицам – освободил от ядерных агрессоров…», «Уродство на уродстве….даже художника нормального у них нет …очевидно все мерзотное и бездарное выпячивают напоказ…Господи призри», «Говно попалось не того сорта…», «Ему рожу от вони русского мира свело», «У девочки классическое “твоё лицо,когда тебя “освободили” россияне”», – пишут в сети.







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