Неполитические Сводки
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|Шокирует все общество: в Раде покажут видео о Савченко
|20.03.2018 15:36
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в четверг, 22 марта, рассмотрит представления на снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.
"В среду будет рассматриваться вопрос в Комитете. Генпрокурор будет в четверг", - заявила представитель президента в парламенте Ирина , сообщила пресс-служба Блока Петра Порошенко, передает со ссылкой на .
анонсировала демонстрацию на заседании Рады видео о Савченко.
"Фракция БПП будет голосовать за все три позиции - снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует все общество", - отметила .