Российский президент ради сохранения своих позиций на фоне внутренних проблем и особого внимания со стороны иностранных партнеров готов пойти на частичный разговор с оппозицией.

Об этом пишет старший аналитик американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor по Евразии и специалист по Лорен Гудрич в материале, текст которого есть в распоряжении "", передает

Аналитик отмечает, что все увеличивающееся противостояние с Западом и гонка вооружений усугубляют и без того сложное внутреннее положение России. Тем временем укрепляются связи с Китаем и многими ближневосточными странами. Что, в свою очередь, притягивает внимание иностранных игроков. В этой ситуации Кремль пытался строго регулировать иностранное влияние через СМИ и социальные сети, но ужесточение режима может только разжечь общественное недовольство.

"Чем дольше руководитель остается у власти, тем более изобретательным он должен быть, чтобы сохранить эту власть. Одна из стратегий, которую использует Путин, - возвращение политических дискуссий в Россию после десятилетий, когда другие точки зрения подавлялись цензурой, убийствами и арестами журналистов и оппозиционеров, а также широким распространением информации, контролируемым государством. За последние несколько лет начали появляться альтернативные мнения, даже в государственных СМИ", - поясняет Гудрич.

По мнению аналитика, в Кремле есть понимание того, что российский народ должен иметь право на выражение недовольства, а прогрессивные идеи можно почерпнуть от протестующих, СМИ, бизнес-лидеров и политиков. При этом правительство понимает риски, которые за этим стоят для него.

"Помимо этого, Кремль разрабатывает план, как бы подключить различных оппозиционных лидеров к обсуждению внутренней и внешней политики государства, чтобы создать менее антагонистическую и более конструктивную систему оппозиции", - отмечает Гудрич.

По его словам, российское правительство решилось на обмен мнениями с представителями оппозиции и независимыми силами.

"Кремль рассматривает несколько сложных реформ в сфере госбюджета, энергетическом секторе, службах безопасности и банковской системе. В каком направлении пойдут эти широкомасштабные реформы, неясно, но Кремль, похоже, учитывает альтернативные точки зрения", - также отмечает аналитик.

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