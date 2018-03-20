Неполитические Сводки
- Цукерберг опубликовал видео, в котором кибердворецкий управляет его домом
- Дорогу опытным: Хайди Клум показала, как выглядит в белье в 44 года
- Найдите себя: типы женщин, от которых мужчины бегут, как от огня
- В США туристы нашли на пляже загадочное существо
- Нас жестко обманывали: эксперты назвали реальную стоимость Samsung Galaxy S9+
|Китай проведет референдум в Сибири: озвучен прогноз
|20.03.2018 16:08
|
В свете последних президентских выборов в России перспективы страны выглядят отнюдь не радужными.
"Будет происходить деградация", - сказал в интервью "" российский оппозиционер Егор Савин, передает .
"Деградация экономики, деградация социальной сферы, образования, медицины, деградация культурного уровня и прочего. Это будет продолжаться, пока в бюджете не закончатся деньги – как в Советском Союзе, когда кончилось всё. Сегодня платить пенсии – а нет пенсий, нет зарплат, нет ничего, все кончилось", - пояснил он.
"При этом закончится и государство Российская Федерация?" - спросил "Обозреватель". "Я не исключаю, что это может привести к военным конфликтам", - ответил Савин.
В этом контексте он добавил, что не исключает "заварухи" в одном из "нестабильный регионов" - в Чечне или Дагестане, - которые захотят существовать независимо.
Кроме того, оппозиционер не исключил, что "станет вопрос об отделении Сибири".
В этом контексте он заметил: "Россия показала, как надо проводить референдумы. Китай может очень удачно провести референдум на Дальнем Востоке. Проголосуют? Проголосуют. Я не Нострадамус, чтобы загадывать, но пока все идет к этому".