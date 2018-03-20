Настоящую цену смартфонаSamsung Galaxy S9+ назвали специалисты компании TechInsights. Его приблизительная стоимость в Украине колеблется в пределах 31 тысяч гривен, пишет со ссылкой на .

Тогда как в американской валюте цена флагмана составляет около 1200 долларов.

Эксперты подсчитали, что самой дорогой частью телефона является Super AMOLED-экран с диагональю 6,2-дюйма. Его цена 72,5 доллара. Следующим по стоимости идет процессор Exynoe 9810, который стоит 68 долларов.

Цена двойной камеры телефона составляет 48 долларов, а флеш-память на 256 ГБ – 51 долларов.

В целом, по подсчетам экспертов, реальная цена Samsung Galaxy S9 и GalaxyS9+ составляет 379 долларов или 8500 гривен. При этом, в сумму входят не только все комплектующие, но и сборка устройства.

Однако эксперты отметили, что затраты на разработку программного обеспечения, лицензионные отчисления за использование каких-то технологий, рекламу, транспортировку не включены в эту сумму. Даже с этими дополнительными расходами цена Galaxy S9+ должна быть ниже, чем предлагают торговые сети.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира