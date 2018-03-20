Причин для разрыва отношений множество. Но, если вас бросают с завидной регулярностью - стоит задуматься, вероятно, причина в вас, а не потому что "он такой гад", сообщает со ссылкой на .

По словам психологов, существуют определенные типы женщин, от которых мужчины буквально сбегают. Представитель сильной половины человечества просто не видит свое будущее с такой женщиной, и он идет через некоторое время после начала романа.

Сегодня мы расскажем вам о пяти типах девушек, от которых постоянно идут мужчины.

Грязнуля

Сначала вы пытаетесь вести себя предельно аккуратно. На свиданиях чинно пользуетесь столовыми приборами, носите красивые отглаженные платьица, вытираете носик платочком с вышивкой. Но через некоторое время, когда конфетно-букетный период подходит к концу, вы показываете свое истинное лицо.

Парень, например, видит, что дома вы спокойно вытираете руки о штаны. Так, естественность никто не отменял. Но всему есть мера. Для парня вы должны навсегда оставаться леди. Даже если он уже стал вашим мужем. Когда парень видит, что вы начали себя запускать, он просто уходит. Ему не нужна девушка, которая не следит за собой. Мамочка

Она всегда рядом, под рукой. По началу, столь пристальное внимание не бросается в глаза. Вы встречаетесь, притираются. Совместное времяпрепровождение не выглядит чем-то странным. Влюбленные же часами напролет могут пялиться друг другу в глаза. Но через некоторое время парень начинает понимать, что "мамы" в его жизни слишком много. Она рядом даже тогда, когда это не нужно.

Девушка всеми силами старается быть как можно ближе. Доходит до абсурда: она запрещает парню видеться с друзьями, без причины наведывается к избраннику на работу или в институт, контролирует каждый его шаг. Нравится ребятам такой тотальный контроль? Естественно, он их подавляет. Чрезмерная забота и внимание - яд для отношений. Партнеру всегда нужно давать свободу, а то он упорхнет от вас в свободное плавание.

Карьеристка

Свидание с ней проходят в одно и то же время. И не занимают больше часа. День карьеристки расписан по минутам. И любовь находится где-то между деловой встречей и походом на фитнес. Но есть и плюс: карьеристки никогда не опаздывают на свидание. Заводить отношения с карьеристкой решится далеко не каждый человек. Это довольно сложный тип женщины. С ней просто ужиться.

По своему характеру она похожа на мужчину. Она властная, рассудительная, не всегда романтична. Карьеристки чаще только финансово обеспечены. Именно следовательно к ним тянутся альфонсы и иждивенцы. Они живут за счет обеспеченной пассии, а затем находят себе другой объект. Также мужчины бросают карьеристок за того, что чувствуют их преимущество, как материальное, так и моральное. Карьеристка нужно немного смягчить свой характер и искать мужчину без материальных трудностей.

Эзотерик

Очень интересный тип. К сожалению, таких женщин тоже часто бросают. Нет, женщина-эзотерик НЕ варит зелье из лягушачьих лапок и не бродит в полночь по кладбищам. Просто у нее очень много закидоны. Вся ее натура - сплошной закидон. По началу, парню с ней интересно. Она расскажет все о его знака зодиака, поделится тонкостями сыроедение, подарит амулетик собственного изготовления. С ней интересно и весело. Пока парень не узнает ее ближе.

Женщин-эзотериков мало интересуют бытовые проблемы. Они полностью сконцентрированы на изучении новых концепций питания, на чтении магических книг и новых поз из йоги. С такой дамой придется насыщаться пищей духовной. И о вкусном ужине с бифштексом придется забыть. Вместо него запланирована лекция в эзотерическом кружке. Поэтому ребята оставляют эзотериков и идут на поиски более приземленных женщин.

Хорошая девушка

Отличительные особенности: высшее образование, опрятная одежда, никакого мата, выглажена воротничок, никакой пошлости. Хобби - вышивка крестиком, чтение книг, просмотр научно-популярных передач. И никаких дискотек. Все секреты доверяются только маме и дневника, спрятанного под подушкой. В хорошей девушки на лбу написано "Хочу замуж!". Обычно она очень затягивает с близостью.

Парню приходится сходить с множеством свиданий, клясться в любви, петь серенады. Хорошая девушка без боя не сдастся. Но первым кажется парень. Он просто идет от хорошей девушки. Секрет женского обольщения кроется в умении держать интригу. Но и не передерживать ее. Хорошая девушка хочет, чтобы все было по правилам. Но так она просто убивает интерес к себе. Парень идет. Он просто устает ждать.

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