В парламенте Великобритании потребовали обязать российских политиков и олигархов из окружения президента Владимира Путина раскрыть данные о принадлежащей им собственности на территории страны и отчитаться об источниках доходов.

С этой инициативой выступили влиятельные представители Социал-демократической лейбористской партии и либерал-демократов, передает со ссылкой на и The Guardian.

По их данным, связанные с режимом Путина российские чиновники и олигархи владеют в Великобритании недвижимостью по меньшей мере на 1,1 миллиарда фунтов, причем эта цифра может быть существенно занижена из-за применения офшорных схем.

В частности, в статье упоминается первый вице-премьер российского правительства , который владеет двумя квартирами в престижном районе Лондона, неподалеку от здания министерства обороны страны. Эти квартиры, стоимостью в 11,4 млн фунтов стерлингов, были приобретены в 2014 году компанией, которая, по данным российского оппозиционера Алексея Навального, принадлежит Шувалову. Доход первого вице-премьера в 2014 году, согласно его декларации, составил 112 тысяч фунтов стерлингов.

Издание пишет, что британские власти собираются ввести так называемые "поправки Магнитского" к законопроекту об отмывании денег и тем самым воспрепятствовать въезду в Великобританию лиц, замешанных в коррупции или нарушению прав человека.

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