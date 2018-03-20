Родственники заявили о пропаже двух жителей Свердловской области, участниками ЧВК "Вагнера" после того, как они обнародовали информацию о погибших "вагнеровцах" во время боя в Сирии.

По информации издания , Николай Хитев и Игорь Швецов из поселка Кедровое были задержаны так называемой службой безопасности ЧВК "Вагнер", передает .

После того, как информация о потерях "вагнеровцев" в Сирии была обнародована, домой они не вернулись.

"Ребята вернулись, а Игоря так никто и не видел. Что с ним, где он - никто ничего не говорит", - поделился с корреспондентом издания один из соседей Швецова в Кедровом. Другие жители поселка также подтвердили эту информацию - Швецова не оказалось между бойцов ПВК Вагнера, которые на днях вернулись из Сирии.

По месту жительства Хитева также говорят, что мужчина до сих пор не вернулся.

О задержании Хитьова и Швецова службой безопасности ЧВК "Вагнера" сообщил российский пропагандист и военный обозреватель Максим Калашников.

"Теперь и в самом "Вагнере" с пристрастием ищут тех, кто сообщил о погибших и сам факт разгрома. Свирепствует служба безопасности ЧВК, посадив "на контейнер" нескольких бойцов. Мне сообщили о том, что так держат Шведа, Циклопа и Хита (позывные бойцов)", - написал он.

Неизвестной остается судьба Александра Киша (он же Циклоп) - бывшего жителя Луганщины, который присоединился к "вагнеровцам" еще на Донбассе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира