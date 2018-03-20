Сторонники террористических "Л/ДНР" при общении в соцсетях проговорились о том, что на временно оккупированные территории Донбасса Россия отправляет свои танки.

Более того, единомышленники оккупантов возмущены их небрежным отношением к бронетехнике. Скриншоты с соответствующими свидетельствами опубликовал блогер Necro Mancer в , передает

"Особенности "гражданской" войны в Украине. Гуманитарка", — с сарказмом подписал он их.

В частности, согласно скринам переписки, поклонников террористов пугает тот факт, что обладают довольно серьезным военным потенциалом и активно восстанавливают свою бронетехнику, тогда как оккупанты наоборот продают ту, которую им поставляет Россия.

"Тупо на метал пилят неисправные, на сигареты не хватает: "Путин еще пришлет". Это очень бесит", — возмущаются комментаторы.

Кроме того, они недовольны тем, что в "Новороссии" нет серьезных танкоремонтных заводов, а Россия отдала то, что не нужно возвращать (они намекают на "убитое" состояние техники. — Ред.).

"Вот отдали тьму Т-72Б 89 года образца, и даже экспортные, что не взлетели", — пишут они.

Особенности "гражданской" войны в Украине — Necro Mancer (@666_mancer)

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