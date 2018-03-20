Неполитические Сводки
|Пугачеву без макияжа приняли за ее дочь
|20.03.2018 17:49
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Примадонна российской эстрады, певица озадачила своих поклонников фотографией, на которой запечатлена без макияжа, пишет со ссылкой на .
Снимок 68-летней артистки, опубликованный в ее Instagram-аккаунте, запутал подписчиков Пугачевой. Они приняли звезду за ее дочь - Кристину Орбакайте.
"С легким паром! Завтра с чистой совестью пойду на выборы", - подписала смелый кадр Примадонна.
Фанаты Пугачевой тут же принялись отмечать ее схожесть с Орбакайте и даже признались, что перепутали их.
Отметим, что Кристина Орбакайте является дочерью Пугачевой от первого мужа Миколаса Эдмундаса Орбакаса. На данный момент ей 46 лет.