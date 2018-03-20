Неполитические Сводки
|Россия начала военные учения в оккупированных территорях
|20.03.2018 18:25
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На оккупированном полуострове Крым начались широкомасштабные военные учения Вооруженных сил .
Россия также проводит обучение в непризнанных Абхазии и Южной Осетии, передает со ссылкой на .
Всего к обучению привлечено около 8 тыс. военнослужащих, а также ракетные установки, артиллерийские системы и другие виды оружия.
Учения начались 19 марта, на следующий день после президентских выборов в России, по итогам которых обеспечил себе новый шестилетний срок в должности.
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