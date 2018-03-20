При рассмотрении представления Генпрокуратуры на народного депутата Надежду Савченко 22 марта в Верховной Раде будут обнародованы шокирующие факты, передает со ссылкой на .

Об этом журналистам сообщила представитель президента в парламенте и жена генерального прокурора Ирина .

"Те факты и видео, которое вы увидите в четверг - даже не все будет видеть комитет в среду, они шокируют все общество", - анонсировала .

По ее словам, часть "Блок Петра Порошенко" на заседании определилась с представлением на Савченко.

"Фракция будет голосовать за все три позиции: снятие неприкосновенности, задержание и арест", - сообщила .

15 марта генпрокурор Юрий заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

Генпрокурор внес в представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко. Его планируют рассмотреть 22 марта.

После этого исключила ее из комитета нацбезопасности и обороны. Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

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