Канцлер Германии поздравила с переизбранием президента России Владимира Путина, передает со ссылкой на .

заявила, что продолжение диалога между двумя государствами является сегодня важнее, чем когда-либо.

"На этом основании мы должны стараться конструктивно решать основные двусторонние и международные проблемы и найти жизнеспособные решения", - говорится в традиционном коммюнике правительства ФРГ.

Также немецкий канцлер пожелала Путину успехов "в решении задач, которые стоят перед вами".

Выборы президента России состоялись 18 марта - в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Участие в них приняли 8 кандидатов, в том числе действующий президент страны. С момента аннексии Крыма Россия традиционно организует голосование на полуострове.

Действующий председатель побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента, получив 56,2 млн голосов избирателей или 76,66% после обработки 99% протоколов.

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