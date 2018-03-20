Ночью 20 марта близко автостанции пгт. Троицкое на Луганщине нашли брошенного ребенка.

Лежал в картонной коробке, рядом в мусорном пакете немного вещей. Примерный возраст девочки - 1 месяц, сообщили в отделе коммуникации полиции области, передает со ссылкой на .

"Жизни ребенка ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей", - говорят в полиции.

Сотрудники луганской полиции обращаются к гражданам за помощью в розыске женщины. Обращаться можно в Троицкий отдел полиции по телефонам 068-740-29-23; (06456) 2-19-45 или по номеру 102.

Нацполиция просит помощи в установлении матери, новорожденного ребенка которой нашли в на заводе по переработке вторсырья. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что мусор привезли от дома на улице Теремковской, 3, Голосеевского района столицы. Установлено, что тело девочки мать выбросила в период с 8 по 14 марта включительно

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