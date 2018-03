Отъезд российских дипломатов с территории диппредставительства в Великобритании прошел под марш "Прощание славянки", передает со ссылкой на .

Микроавтобусы с сотрудниками посольства и членами их семей направились к одному из аэропортов Лондона, повілдомляють российские СМИ.

Перед этим личные вещи дипломатов долго грузили в автобусы. С учетом членов семей дипломатов, которые высылаются, Великобританию оставляют около 80 человек. Среди них много детей.

Проводить коллег вышли все сотрудники посольства. На фотографиях видно, как некоторые из них стирают с глаз слезы. Посол в Лондоне Александр Яковенко планировал лично попрощаться с уезжающими дипломатами в аэропорту.

Британских журналистов не пустили на улицу, где расположено посольство.

Пользователи соцсетей поделились видеозаписями отъезда и своими вариантами песни, которая подошла бы под ситуацию.

On the day @Amb_Yakovenko said the 23 expelled Russian diplomats would leave the UK, people could be seen holding children, pet carriers, suitcases and bags ahead of this procession leaving the Kensington Palace Gardens compound @ around 10am where the @RussianEmbassy is #Skripal pic.twitter.com/sdl4gUojKh

Georgina Stubbs (@georginafstubbs) 20 березня 2018 р.

