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Погба покрасил волосы в в цвета флага Франции.
20.03.2018 22:56
Погба покрасил волосы в в цвета флага Франции. По теме:

Французский футболист накануне матчей сборной покрасил волосы. Игрок " Юнайтед" сменил имидж и сообщил своим сторонникам об этом в социальной сети Istagram.

Поль Погба Покрасил волосы в синий цвет. Это основной цвет формы сборной Франции,передает со ссылкой на .

В текущем сезоне француз сыграл за "МЮ" 19 матчей в Английской Премьер Лиге. На счету игрока 3 гола и 10 голевых передач.

Полузащитник английского " Юнайтед" Погба столкнул в бассейн журналистку ESPN. Это произошло после того, как она взяла интервью у его одноклубника.







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