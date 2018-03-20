Погба покрасил волосы в в цвета флага Франции. По теме: Французский футболист накануне матчей сборной покрасил волосы. Игрок " Юнайтед" сменил имидж и сообщил своим сторонникам об этом в социальной сети Istagram. Поль Погба Покрасил волосы в синий цвет. Это основной цвет формы сборной Франции,передает со ссылкой на . В текущем сезоне француз сыграл за "МЮ" 19 матчей в Английской Премьер Лиге. На счету игрока 3 гола и 10 голевых передач. Полузащитник английского " Юнайтед" Погба столкнул в бассейн журналистку ESPN. Это произошло после того, как она взяла интервью у его одноклубника.











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