Неполитические Сводки
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|На Донбассе снова нарушили режим тишины
|20.03.2018 23:11
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На Донбассе боевики и дальше продолжают нарушать перемирие, однако были сравнительно неактивными.
Сводки с фронта сообщает пресс-центр штаба АТО.
За последние сутки был зафиксирован один обстрел позиций украинских военных. На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески,передает со ссылкой на . На луганском направлении российско-оккупационные войска придерживались тишины и не совершили ни одного обстрела.
К счастью, ни один украинский защитник из-за вражеского огня не пострадал.
В оккупированном Луганске самоликвидировался российский наемник-боевик Иван Расщупкин. Его тело нашли 17 марта, так называемые "правоохранители" ЛНР.