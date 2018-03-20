На заседание должен прийти генеральный прокурор Юрий . Его жена и представитель президента в парламенте Ирина сообщила, что глава ГПУ продемонстрирует нардепам сенсационное видео,передает со ссылкой на .

"Те факты и видео, которое вы увидите в четверг, они шокируют все общество... Фракция будет голосовать за все три позиции: снятие неприкосновенности, задержание и арест. Мы определились с этим", - сказала .

"Я часто говорил, что Савченко после возвращения начала вести себя и делать заявления, как агент российского влияния. Хочу внимательно изучить, что удалось установить Генеральной прокуратуре. Потому что с нынешним генпрокурором плохо обстоят дела в установлении реальных доказательств. Но то, что Савченко часто поддерживала и предлагала решения, которые в интересах Путина, - для этого даже Генеральной прокуратуры не нужно", - сказал прежний глава антикоррупционного комитета Егор .

"Буду голосовать за снятие неприкосновенности с любого депутата. Считаю, что этот институт не нужен. Это не только вопрос Савченко", - отметил Мустафа Найем.

"Будем смотреть на все эти доказательства. Я к этому отношусь абсолютно несерьезно. Это уже десятое покушение на Порошенко, Авакова, кого там еще "замахивали". Мы не видим результатов этих дел. Это еще одна история, которая выставляет власть посмешищем. Не более того", - считает внефракционный Андрей Билецкий.

"Сейчас мы становимся свидетелями того, как герой Савченко раскручивается в сериал "Герой Савченко-2". Я бы к этому легкомысленно не относился... Может и правильно было бы забрать у нее [звание] Героя Украины. Но реальной юридической возможности я не вижу", - констатировал представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

"Нужно проанализировать материалы. Меньше только меня интересует видео, больше только - комплекс доказательств, которые, надеюсь, будут должным образом предоставлены народным депутатам. Сегодня у меня доказательств вины Савченко нету. В зависимости от материалов, я допускаю возможность, что " проголосует за дозволение к привлечению к уголовной ответственности. Но подозреваю, что эта история может иметь аналогичное развитие, как видео с Мосийчуком. Смонтированное убедительное видео, которое рассыпается в судах и не приводит к приговору", - сказал Игорь с "".

15 марта генпрокурор Юрий заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

Генпрокурор внес в представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко. Его планируют рассмотреть 22 марта.

После этого исключила ее из комитета нацбезопасности и обороны. Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

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