Согласно новому отчету Reuters, конкуренты у созданного Face ID появятся не ранее 2019 года. По информации экспертов, "яблочный" производитель на два года опередил компании в области 3D-сканирования лица. Об этом пишет со ссылкой на .

Данные выводы были сделаны после переговоров с тремя крупными поставщиками запчастей.

Отмечается также, что в связи со "слабыми кое-где в ключевых деталях, массовое производство датчиков 3D-сканирования не будет запущено в 2018 году".

Ранее сообщалось, что СМИ сообщили об изготовлении своих первых дисплеев.

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