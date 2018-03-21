В одной из школ сегодня утром произошла стрельба.

Инцидент состоялся в штате Мэриленд,передает со ссылкой на .

Информацию о стрельбе в школе Грейт-Миллс подтвердила полиция округа Сент-Мэри, правоохранители попросили родителей не отправлять детей в школу. Однако копы заверили, что ситуация находится под контролем. Во время стрельбы пострадали два человека и нападающий, он находится в больнице в критическом состоянии.

"Только три человека пострадали в этом инциденте, стрелок и двое пострадали. Стрелявший госпитализирован в критическом состоянии, девушка также в критическом состоянии, еще один пострадавший в критическом, но стабильном состоянии", - сказал шериф округа Сент-Мэри.

Как сообщают СМИ, стрелок является учеником школы, в которой произошел случай.

Похожий случай произошел в штате Джорджия, там огонь в школе открыл учитель социальных наук.

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