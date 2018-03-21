Снимок с основателем Amazon Джеффом Безосом, идущим с роботом-собакой SpotMini от Boston Dynamics, стал вирусным в Сети. Фото за несколько часов собрало на его Twitter-странице более 18 тысяч лайков и тысячи комментариев.

Известно, что снимок был сделан на открытии научно-технической конференции MARS. Сам Безос оставил к фото комментарий, отметив, что "выгуливает своего пса", пишет со ссылкой на .

SpotMini представляет собой четырехногого робота с клешней-манипулятором вместо головы. С ее помощью машина может открывать двери и брать предметы.

Ранее сообщалось, что в Сети , созданную Швейцарской высшей технической школой.

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