Около 62% украинских трудовых мигрантов планируют работать в Польше. 11% из них не прочь остаться там навсегда.

По результатам социологического исследования, лишь 11% украинских заробитчан хотят остаться в Польше навсегда. В то же время польские компании прилагают усилия, чтобы украинцы оставались работать в стране как можно дольше,передает со ссылкой на . Ведь для подавляющего большинства трудовая миграция носит повторяющийся и кратковременный характер, сообщила пресс-служба Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Так, за последние 5 лет среднее присутствие трудовых мигрантов в Польше составило 1-6 месяцев.

53% украинцев выбирают Польшу через географическую близость. 44% респондентов - из-за желания заработать. Еще 34% предпочитают страну из-за низкого языкового барьера.

В результате 3 из 4 украинских работников приезжает в Польшу чаще одного раза. Так, 34% посетили Польшу 2-3 раза в течение пяти лет. 18% - 4-5 раз.

По данным польских политиков, в Польше работает до 2 млн украинцев.

прогнозирует, что трудовая миграция из Украины продолжит расти еще 2-3 года. Однако начнет снижаться в среднесрочной перспективе. До конца 2020 года на польский рынок труда будет приезжать 200-300 тыс. украинцев ежегодно.

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