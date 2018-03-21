В России выпустили золотые Х, посвященные победе Владимира Путина на выборах президента 18 марта 2018 года. Об этом сообщает компания Caviar, специализирующаяся на люксовой отделке смартфонов.

В частности, на золотом корпусе выгравирован барельеф Путина, герб России и слова "Мы настроены на самое лучшее будущее и мы его добьемся", пишет со ссылкой на .

"Этот телефон – это символ триумфа, подтверждение безоговорочной победы, знак единства граждан страны, ведь как сказал президент – мы одна команда", – говорится в сообщении.

В компании добавили,что считают дизайн телефона "вершиной эволюции".

Тираж смартфона – 76 экземпляров – в честь количества процентов, набранных Путиным на выборах. Стоимость – 269 тысяч рублей (около 4600 долларов). Продажи уже стартовали.

Ранее признался, что у него до сих пор нет смартфона. Об этом он сказал ученым во время встречи Совета при президенте по науке и образованию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира