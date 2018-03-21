Неполитические Сводки
|Маршрутка перевернулась на скорости: сообщили детали аварии
|21.03.2018 02:22
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с маршруткой в Запорожье, который перекинулся на ул. Днепровское шоссе, произошла при попытке обгона на большой скорости.
В результате аварии пострадали три человека, сообщили в отделе коммуникации полиции области,передает со ссылкой на ."В результате аварии телесные повреждения получили трое пассажиров: две женщины - 43 и 33 лет и 33-летний человек", - сообщили правоохранители.
По данным полицейских, авария произошла, когда водитель маршрутки на скорости не справился с управлением при обгоне, из-за чего микроавтобус перевернулся.По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство, ведется досудебное расследование.
В Запорожье на Днепровском шоссе на огромной скорости перевернулась маршрутка №49. Внутри автобуса находились 18 пассажиров. По словам водителя, он не справился с управлением, поскольку заехал на заснеженный бордюр. В то время как рассказали свидетели происшествия, маршрутка двигалась по скользкой дороге с большой скоростью.