Россия сегодня является психически больной страной. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады .

Такое заявление чиновник сделал в эфире программы " слова", передает со ссылкой на .

"Россия - это диагноз. Более точно определить то, что происходит с Россией невозможно", - сказала она.

"Так случилось, что Украина первой поняла этот диагноз. Что это сегодня просто психически больная страна, которая, к сожалению, является нашим соседом", - продолжила первый вице-спикер.

Там уже выросло поколение людей, которые не представляют, что власти могут меняться

"В этой студии сидят граждане Украины, которые видели нескольких украинских президентов - Кравчука, Кучму, , Януковича, Порошенко. Что происходит в Российской Федерации? Там 18 лет правит Путин. То есть, там уже выросло поколение людей, которые не представляют, что власти могут меняться. Россия проголосовала за "светлое советское прошлое", - сказала Геращенко.

Так называемые выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. По данным кремлевской администрации, за переизбрание Владимира Путина на очередной 6-летний срок проголосовали 76,6% граждан при явке 67,5%. "Выборы" проходили и в аннексирована Крыму.

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

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