Нервно-паралитический газ "Новичок", которым предположительно отравили шпиона Сергея Скрипаля, может попасть на территорию Украины из России.

Яд опасна тем, что проявляется не сразу, а масштабы поражения очень серьезные: 20 граммов вещества убьют 500 человек, заявил военный знаток Юрий ,передает со ссылкой на .

"Газ" Новичок "не теряет своих свойств, если он растворен в топливе и проходит через двигатель. Это я говорю для тех дураков, которые считают, что не надо разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией и допускать сюда машины с российскими номерами", - подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день все еще работают прямые автобусные маршруты с неподконтрольными территориями.

"Доезжают или в Ростов, или в Брянск, причем не заезжая на автовокзал, там пересаживаются на другой транспорт и везут дальше. На четвертый год войны на территорию Украины заезжает транспорт, раскрывается контейнер в топливном баке, и пока он едет все это распыляется. Распыляет это вещество транспорт, приехал с "ЛДНР", по Дарницком района , например, по Осокорках. в зависимости от плотности насыщения баке зона поражения составляет десятки квадратных километров. Сейчас переживают за Раду, но что может случиться с Киевом, Сумами, Харковом?" - пояснил Юрий .

"Мы знаем о существовании пяти разновидностей "Новичка". Против Скрипача использовали "Новичок-5". Он действует следующим образом. В организме есть много процессов, которые происходят без участия сознания - управление внутренними органами, кровеносной системой. Этот яд блокирует импульсы управления этими системами. вас отравили нервно-паралитическим газом, но у вас отказывают почки, печень и так далее", - пояснил он.

Лондон обвиняет Россию в отравлении бывшего полковника Генерального разведывательного управления 66-летнего Сергея Скрипача и его дочери 33-летней Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери 4 марта. Великобритании 61-летняя Тереза ​​Мэй заявила об этом после того, как Кремль отказался назвать причастных к преступлению лиц.

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