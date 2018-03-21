Биатлонный сезон для украинцев завершен. Сборная не поедет на последний этап Кубка мира в российской Тюмени,передает со ссылкой на . А значит пришло время подводить итоги проваленного олимпийского сезона. Прокомментировала свое выступление в текущем сезоне Анастасия Меркушина.

"Очень тяжелый был сезон, я уставшая. Не сказала бы, что на 100 процентов здорова, но настолько, насколько это вероятно, чувствую себя нормально. Мы понимали, что в Тюмень не поедем. Я готовилась, но в принципе заранее все было понятно. Только из-за бюрократических проволочек этого не было в прессе, но мы знали, что в Россию не поедем. Поэтом, особых эмоций это решение не принесло ", - приводит слова Анастасии ua.tribuna.com.

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"Мы готовились только к Олимпиаде. И это так и было, все к этому шло, но в последний момент, как только я вышла на пик формы, меня подкосила болезнь. Поверьте, это было очень трудно, температура держалась буквально несколько часов, но она была под 40 градусов. Она меня полностью выпалила я просто потеряла форму, потеряла чувство выстрела, вообще все потеряла. Вот так один день выбил меня из колеи и моя вина, что я не смогла в нее вернуться ", - рассказывает спортсменка.

"Мы видим ошибки, и я надеюсь, что мы их исправим. Я хочу предупредить заранее, что, к сожалению, чтобы исправить все ошибки сделаны за эти два года, понадобиться не один сезон. Мне нужно еще больше времени", - сказала Меркушина.

Лидер сборной Украины по биатлону планирует завершить карьеру в 27 лет.

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