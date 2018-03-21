Амстердамские мешки перца - так называли акционеров Объединенной Ост-Индийской компании. Она образовалась 20 марта 1602 года. Торговые компании Нидерландов, специализировались на транспортировке специй с юго-восточной Азии, объединились для противостояния испанским и португальским конкурентам,передает со ссылкой на .

Акции Объединенной Ост-Индийской компании первого выпуска имели номинал 3000 гульденов. Это была очень большая сумма для того времени. Несмотря на это ценные бумаги распродали за несколько дней. Акции не были именными. Ими мог владеть любой гражданин Нидерландов. Поэтому сразу сформировался вторичный рынок акций. Амстердамский офис компании стал первой фондовой биржей в мире. Благодаря такой финансовой политике Ост-Индийская компания стала самой богатой корпорацией в свое время. К моменту ликвидации имела около 40% доходности. Благодаря монополии на рынке поднимала цены на пряности до 180%.

Когда в 1781 году обнародовали информация о финансовых трудностях компании, цена акций упала до 25% номинала. Дивиденды были в среднем 18% в год. Максимальные - 75%, были уплачены в 1606 году. Акционеры не всегда получали выплаты наличными. Частично, пряностями, долговыми расписками компании или государственными долговыми расписками. Объединенная Ост-Индийская компания просуществовала 198 лет. Была ликвидирована 31 декабря 1799 года.

В прошлом году самой дорогой публичной компанией мира стала . Ее стоимость оценивается в $755 млрд. В тройку лидеров также вошли Amazon с рыночной стоимостью $702,46 млрд и - $700,56 млрд.

Причиной падения акций называют быстрый рост доходности американских гособлигаций. Кроме того, опасения относительно роста инфляции и повышения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Украинцы могут покупать акции иностранных компаний с июля 2017 года.

"Тогда ввел выдачу валютных лицензий в электронной форме. Физические лица, кроме предпринимателей, через уполномоченные банки могут в течение одного календарного года перечислить за границу до $50 тысяч", - говорит управляющий директор инвестиционной группы "Универ" Алексей Сухоруков.

Суммарная стоимость всех брендов Украины составляет $ 5,4 млрд. По данным исследования MPP Consulting, открывает пятерку самых дорогих украинских брендов "Моршинская" стоимостью $ 507 млн. На 2-м месте Sandora - $ 312 млн, 3-е место Roshen - $ 274 млн. На 4-й строчке разместился бренд стоимостью $ 255 млн, на 5-й - "Новая почта" ($ 255 млн).

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