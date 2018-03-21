Следователи рассматривают 5 версий по делу о гибели исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", бывшего военного летчика, ветерана АТО Владислава Волошина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области,передает со ссылкой на .

"Рассматриваются пять версий совершения преступления - самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за отношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", - говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что рассматриваются все возможные версии, чтобы только при получении доказательств на основе проведенных экспертиз и следственных действий доказать или опровергнуть каждую из них.

Назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы - судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и взрывотехническая, психолого- психиатрическая посмертная, иммунологическая.

Кроме того, установлен круг лиц, которые уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия. Главное управление Нацполиции в Николаевской области подчеркивает, что расследование проходит тщательно и беспристрастно. Нацполиция также повторно обращается к гражданам, которые могут владеть какой-либо полезной для следствия информацией, обязательно сообщить ее в Следственное управление ГУНП в Николаевской области.

18 марта, в Николаеве в собственной квартире покончил с собой военный летчик и исполняющий обязанности главы Николаевского аэропорта 29-летний Владислав Волошин. Его семья находилась дома, а выстрел из комнаты услышала жена, по данным правоохранителей. Впоследствии СМИ сообщали, что причинами самоубийства Волошина могут быть проблемы, возникшие во время ремонта аэропорта.

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