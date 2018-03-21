Главный тренер сборной Украины накануне матча против Саудовской Аравии пообщался с журналистами. На пресс-конференции учитель рассказал о комплектации состава, проблемы с игровой практикой в ​​ведущих игроков и затронул тему Хачериди,передает со ссылкой на .

"Сразу же после того, как Яремчук получил травму, мы вызвали Кравца. Поэтому мы полностью укомплектованы. И никого больше не будем вызывать, если ничего не случится. Погода немного испортила наш план - у нас же мало времени. Надеюсь, завтра сможем провести в Харькове утреннюю тренировку. Судя по погоде, это будет нелегко ". - сказал тренер.

уделяет внимание товарищеским матчам, поскольку они также влияют на рейтинг.

"О Саудовской Аравии есть много информации - там работают наши агенты. Это и его помощник Висенте. В этой команды сейчас новый тренер, они умеют играть в футбол - в короткие и средние передачи. К матчу с ними надо ответственно поставитись.За товарищеские игры также идут очки, следовательно я волнуюсь рейтинга. Уже после матча с Саудовской Аравией познакомлю команду с Японией ", - рассказал .

Также главный тренер сборной недоволен тем фактом, что ведущие игроки получают мало игровой практики и объяснил почему не вызывал Селезнева.

"Хочется, чтобы конкуренция была сильнее. Есть ряд игроков, которые не получают довольно игровой практики. Но уровень этих футолистив все равно выше, чем тех, кого мы просматриваем. Поэтому должны идти на такой шаг. Селезнев стабильно играет, но мы хотим посмотреть молодых - Беседина и Яремчука. Я поговорил с ним, объяснил ситуацию - Евгений меня услышал. Мы его дальше рассчитываем. У каждого есть шанс. Надо стабильно показывать хорошую игру. Я и мои помощники следим за всеми. В нашем списке более 30 человек", - сказал тренер.

Не смог обойти тренер и недавний конфликт Хачериди с главным тренером киевлян.

"Я не комментирую ситуацию, которая была у него в клубе. Хачериди был вызван еще к этой ситуации. Для нас он кандидат и игрок сборной - как и остальные футболистов. Далее он вернется в клуб - это их отношения. Мое дело - сосредоточиться на сборной и иметь мотивированных игроков, которые хотят показывать свой уровень в национальной команде ", - заключил .

Напомним, что во время сборов сборная Украины проведет два товарищеских матча. 23 марта против Саудовской Аравии, а 27 марта против сборной Японии. Также этой осенью сборная сыграет товарищеский матч против сборной Италии.

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