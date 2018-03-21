проголосовала против признания выборов президента Российской Федерации на территории Крыма и Севастополя.

На пленарном заседании депутаты приняли два постановления о непризнании выборов президента России в Крыму и привлечении России к ответственности за агрессию против Украины. Об этом передает со ссылкой на .

Проект постановления о заявлении Верховной Рады относительно непризнания Украиной легитимности выборов президента в Крыму зарегистрировали десять нардепов фракции "Блок Петра Порошенко", в частности представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина , председатель постоянной делегации украинского парламента в и первый вице- спикер . Среди инициаторов проекта , Андрей Немировский, Юлий Мамчур, Татьяна Рычкова, Сергей Алексеев, Дмитрий Белоцерковец и Максим Куриный.

Текста документа на сайте нет. Его передали на рассмотрение руководству парламента.

За второе постановление о мерах по реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за агрессию против Украины проголосовали 229 нардепов. Депутаты рекомендуют создать "межведомственный орган, который отвечает за подготовку консолидированной претензии Украины к Российской Федерации как государства-агрессора".

Рада просит Кабинет Министров определить причиненный вред и объем убытков за время войны с Россией и внести в Раду законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии России. От Генпрокуратуры, и нардепы ожидают создания единой базы данных доказательств совершения агрессии России против Украины.

Выборы Президента Российской Федерации состоялись в годовщину аннексии Крыма 18 марта. Проводились на временно оккупированной территории полуострова. Согласно результатам голосования победил с 76,65%. В Крыму за Путина "проголосовали" 92,2% избирателей.

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