Трамп поздравил Путина с победой на выборах,передает со ссылкой на .

Журналисты утверждают, что президент Дональд Трамп тайно позвонил президенту Владимиру Путину после выборов.

Разговор якобы состоялась во вторник. Сотрудник Белого дома не назвал темы, которые обсуждал Трамп и Путин, утверждают журналисты.

На момент публикации новости, на сайте nbcnews.com и в соцсетях этой новости не было.

Ранее власть Белого дома сообщила, что Трамп пока не планирует общаться с Путиным по поводу победы на выборах и приветствовать его.

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